وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية - إن "جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية المسلحة الإرهابية مسؤولة عن الهجوم الذي استهدف قاعدة في جارابتيسان شمال البلاد".



وأوضح البيان أن الجنود دافعوا عن أنفسهم ببسالة، مشيرا إلى أن هذه العصابة معروفة بأعمالها البغيضة والإجرامية القائمة على الترهيب والنهب في مناطق نائية من البلاد، مشددا على أنها تبذل أقصى الجهود لملاحقة المهاجمين والعثور على المفقودين.