معمل متبقيات المبيدات يفحص 800 عينة من السلع الزراعية للسوق المحلي والتصدير

كتبت أسماء نصار

أكدت الدكتورة هند عبد اللاه مدير معمل متبقيات المبيدات، أن المعمل فحص حوالي 800 عينة من المنتجات الزراعية للسوق المحلي، والتصدير خلال فترة إجازة المولد النبوي الشريف وانتصار أكتوبر العظيم، أيام الخميس والجمعة والسبت.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار عمل الإدارات والمعامل الخدمية طول فترة إجازة المولد النبوي وانتصار أكتوبر.

وأضافت "عبد اللاه" أن العمل استمر بالمعمل تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة طوال فترة الإجازة، لتسهيل إجراءات التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلي.