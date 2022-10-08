اليوم السابع
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مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في البدرشين

السبت، 08 أكتوبر 2022 01:47 م
مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في البدرشين سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شاب مصرعه نتيجة اصطدام قطار به أثناء عبوره السكة الحديد في البدرشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اصطدام قطار بأحد الأشخاص في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا أثناء عبوره السكة الحديد، بالقرب من مزلقان السكة الحديد، صدمه قطار، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.


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البدرشين

امن الجيزة



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