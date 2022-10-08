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مسئول أوكرانى: تفجير جسر القرم هدية كييف لبوتين فى عيد ميلاده

السبت، 08 أكتوبر 2022 06:36 م
مسئول أوكرانى: تفجير جسر القرم هدية كييف لبوتين فى عيد ميلاده تفجير جسر القرم
كتب محمد جمال

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نشر أوليكسى دانيلوف سكرتير مجلس الدفاع والأمن القومى الأوكرانى، فيديو على صفحته على تويتر يظهر صورا للنيران تلتهم جسر القرم مع أغنية تهنئة بعيد الميلاد للممثلة والمغنية وعارضة أزياء أمريكية الراحلة مارلين مونرو، كأن ما حدث هدية أوكرانيا لبوتين في عيد ميلاده السبعين الذى احتفل به أمس، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وعقب تفجير شاحنة على جسر القرم فجر اليوم السبت، والذي أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر، علق مستشار الرئيس الأوكراني "سندمر كل ما هو غير شرعي وجسر القرم هو البداية".

وجاء في تغريدة ميخائيلو بودولياك، "يجب تدمير كل شيء غير قانوني، يجب إعادة كل شيء إلى أوكرانيا، ويجب طرد روسيا من أي مكان تحتله".

وبات جسر "كيرتش" حديث وسائل الإعلام، السبت، بعدما انفجرت سيارة مفخخة عليه، متسببة بحريق كبير على المعبر الأساسي بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو والبر الروسي.

وأعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب "اليوم في الساعة 06:07 (03:07 توقيت غرينيتش) انفجرت سيارة مفخخة على قسم الطرقات من جسر القرم ما أدى إلى اندلاع الحريق في سبع قاطرات صهاريج على السكك الحديد كانت متوجهة إلى القرم".

وأوردت وسائل إعلام محلية أن الأضرار نتيجة الانفجار في جسر القرم تقدر بنحو 10 ملايين دولار.

ومعبر كيرتش عبارة عن زوجين من الجسور البرية وسكك حديدية بنتها روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

الجسر الذي شيّد بأوامر من الرئيس بوتين، يستخدم لنقل تجهيزات عسكرية للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا، ويبلغ طول الجسر 19 كيلومترا، ويصل ارتفاعه إلى 35 مترا، وتم افتتاحه في عام 2018.

وشيّد الجسر بدعامات من هياكل خرسانية وفولاذية ضخمة، لا يمكن إسقاطها إلا بضربة مباشرة من صاروخ ضخم، وفق تقارير.

وقد تم افتتاح أول قطار ركاب عبر الجسر في الخامس والعشرين من ديسمبر 2019، وتشير تقديرات إلى أن تكلفة بناء الجسر بلغت 3 مليارات دولار، أما بالنسبة لسكان القرم الروس، فيعد هذا الجسر "شريان الحياة" حيث يربطهم بروسيا.

وتقول تقارير إن روسيا نشرت في 2019 منظومة دفاع جوي لحماية الجسر.


القرم

تفجير جسر القرم

أوكرانيا

روسيا



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