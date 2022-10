مسئول أوكرانى: تفجير جسر القرم هدية كييف لبوتين فى عيد ميلاده

نشر أوليكسى دانيلوف سكرتير مجلس الدفاع والأمن القومى الأوكرانى، فيديو على صفحته على تويتر يظهر صورا للنيران تلتهم جسر القرم مع أغنية تهنئة بعيد الميلاد للممثلة والمغنية وعارضة أزياء أمريكية الراحلة مارلين مونرو، كأن ما حدث هدية أوكرانيا لبوتين في عيد ميلاده السبعين الذى احتفل به أمس، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وعقب تفجير شاحنة على جسر القرم فجر اليوم السبت، والذي أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر، علق مستشار الرئيس الأوكراني "سندمر كل ما هو غير شرعي وجسر القرم هو البداية".

Secretary of the National Security and Defense Council of #Ukraine Oleksiy Danilov published a video of a burning bridge, combining them with Marilyn Monroe singing "Happy Birthday, Mr. President". pic.twitter.com/jRJIeVS5Gt