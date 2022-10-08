ضبط 20 طن أرز شعير امتنع مزارعون عن توريدها في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 20 طن أرز شعير امتنع مزارعون عن توريده ومخالفات أخرى، ذلك بحملة مكبرة، ضمن خطة التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين أولاد صقر بحملة تفتيشية برئاسة صلاح منصور ومفتشى الإدارة وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخلفات وتحرير محضر رقم 9741 جنح أولاد صقر لعدم توريد أرز شعير وتم التحفظ على 4 طن أرز شعير.

و محضر رقم 9742 جنح أولاد صقر لعدم توريد عدد 5 طن أرز شعير، محضر رقم 9742 جنح أولاد صقر لعدم توريد 6 طن أرز شعير، تحرير محضر رقم 9744 جنح أولاد صقر لعدم توريد عدد 4.5 طن ارز شعير.

كما تم تحرير 5 محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز نقص وزن وإنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين، 3 محاضر لجزارين ذبح خارج السلخانه.