ضبط 10 أطنان أرز شعير محظور تداوله بأسواق البحيرة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملات تموينية مكثفة لمواجهة احتكار الأرز وبيعه فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط ثلاث سيارات بمركز شبراخيت محملة بـ 10 أطنان أرز شعير محظور تداوله بالأسواق . كما تم توجيه 1856 إنذارا لمزارعى الأرز الشعير لسرعة توريدهم الأرز طبقا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز وانتظام أعمال التوريد ومواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.