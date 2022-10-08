ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية من أدوية الإجهاض حول جسده

كتب محمود عبد الغني

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، محاولة راكب مصري تهريب كمية من شرائط دواء يستخدم في الإجهاض أخفاها على جسده وفي الجاكيت الذي يرتديه.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنهضرائب ورسوم جمركية.

قام أمير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبيدويا، ولم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف، تلاحظ لفتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة ارتباك الراكب فقام بتكليف مصطفي بحر بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط ١٢٠ شريط سيتوتيك الذي يستخدم في الإجهاض اخفاهم الراكب حول جسده وفي الجاكيت الذي يرتديه.

أمر مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام وانت جمارك مطار القاهرة الدولي.