"شاهندا" تعبر عن موهبتها برسم لاعبى النادى الأهلى

أمنية فايد





شاركت القارئة شاهندا سامى علام، 18 سنة، من محافظة القاهرة، عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" بمجموعة صور للتعبير عن موهبتها في الرسم لشخصيات فى الوسط الرياضى وشخصيات عامة.









وقالت: "بدأت موهبتى من الطفولة وكانت البداية وسبب تعلقى بهذه الموهبة هو حبى للنادى الأهلى، وبدأت تجربتى مع رسم شخصيات للاعبى النادى الأهلى، وأخذت على عاتقى تطوير أدائى بنفسى عن طريق ممارسة الهواية كثيرا حتى وصلت لهذا المستوى من الأداء".