راعى الأقباط الكاثوليك بالغردقة يوزع حلوى المولد على الأسر المستحقة.. فيديو

أشترى القمص يؤنس أديب راعي الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة، حلوى المولد لتوزيعها على الأسر المستحقة بالغردقة بمعرفة التضامن الاجتماعي في لفته طيبة منه، وتزامنا الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وإحياء لروح الترابط والمودة بين المسلمين والأقباط ومشاركتهم بالمناسبات والأعياد مع بعضهم البعض.
وعقب شراء حلوي المولد زار القمص يؤانس أديب، راعى الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة، مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، لتسليمها كمية من حلوى المولد لتوزيعها على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بمعرفتهم ومن خلال الكشوف لديهم لإدخال الفرحة عليهم.
من جانبه قال القمص يؤانس أديب، أن ذكرى مولد الرسول هى ذكرى عطرة تهل على الجميع في مصر أقباط ومسلمين، بالمحبة والرحمة والخير، وأن تلك المناسبة فرصة طيبة لمشاركة الأخوة المسلمين احتفالاتها، وإدخال البهجة والفرحة على الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المستحقة، وكذلك عمال النظافة فى مكان عملهم، تعبيرًا عن الحب والمودة فى ذكرى مولد الرسول الكريم.
وأضاف وكيل الأقباط الكاثوليك أن ذلك يدل علي الترابط والمحبة في وطن واحد وعلي النسيج الوطني بين الاخوه في الوطن والذي رسخ مفاهيمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أهمها الترابط بين طوائفه ونشر روح المحبة والسلام.
القنص يؤنس مع وكيل مديرة التضامن
تسليم علب الحلوى التضامن لتوزيعها
جانب من لقاء راعي الكنيسة مع مسئولى التضامن
عادة سنوية يقوم بها راعى الاقباط الكاثوليك
لقاء القمص يؤنس مع مسئول التضامن الاجتماعي
يختار الحلوى بنفسه لتوزيعها على المحتاجين
القمص يؤنس أديب يشترى حلوى المولد
القنص يؤنس مع وكيل مديرة التضامن
تسليم علب الحلوى التضامن لتوزيعها
جانب من لقاء راعي الكنيسة مع مسئولى التضامن
عادة سنوية يقوم بها راعى الاقباط الكاثوليك
لقاء القمص يؤنس مع مسئول التضامن الاجتماعي
يختار الحلوى بنفسه لتوزيعها على المحتاجين
القمص يؤنس أديب يشترى حلوى المولد
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