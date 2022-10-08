راعى الأقباط الكاثوليك بالغردقة يوزع حلوى المولد على الأسر المستحقة.. فيديو

وعقب شراء حلوي المولد زار القمص يؤانس أديب، راعى الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة، مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، لتسليمها كمية من حلوى المولد لتوزيعها على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بمعرفتهم ومن خلال الكشوف لديهم لإدخال الفرحة عليهم.

من جانبه قال القمص يؤانس أديب، أن ذكرى مولد الرسول هى ذكرى عطرة تهل على الجميع في مصر أقباط ومسلمين، بالمحبة والرحمة والخير، وأن تلك المناسبة فرصة طيبة لمشاركة الأخوة المسلمين احتفالاتها، وإدخال البهجة والفرحة على الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المستحقة، وكذلك عمال النظافة فى مكان عملهم، تعبيرًا عن الحب والمودة فى ذكرى مولد الرسول الكريم.