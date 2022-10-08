اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 12:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

راعى الأقباط الكاثوليك بالغردقة يوزع حلوى المولد على الأسر المستحقة.. فيديو

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:53 ص
راعى الأقباط الكاثوليك بالغردقة يوزع حلوى المولد على الأسر المستحقة.. فيديو
البحر الأحمر- عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشترى القمص يؤنس أديب راعي الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة، حلوى المولد لتوزيعها على الأسر المستحقة بالغردقة بمعرفة التضامن الاجتماعي في لفته طيبة منه، وتزامنا الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وإحياء لروح الترابط والمودة بين المسلمين والأقباط ومشاركتهم بالمناسبات والأعياد مع بعضهم البعض.
 
وعقب شراء حلوي المولد زار القمص يؤانس أديب، راعى الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة، مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، لتسليمها كمية من حلوى المولد لتوزيعها على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بمعرفتهم ومن خلال الكشوف لديهم لإدخال الفرحة عليهم.
 
من جانبه قال القمص يؤانس أديب، أن ذكرى مولد الرسول هى ذكرى عطرة تهل على الجميع في مصر أقباط ومسلمين، بالمحبة والرحمة والخير، وأن تلك المناسبة فرصة طيبة لمشاركة الأخوة المسلمين احتفالاتها، وإدخال البهجة والفرحة على الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المستحقة، وكذلك عمال النظافة فى مكان عملهم، تعبيرًا عن الحب والمودة فى ذكرى مولد الرسول الكريم.
 
وأضاف وكيل الأقباط الكاثوليك أن ذلك يدل علي الترابط والمحبة في وطن واحد وعلي النسيج الوطني بين الاخوه في الوطن والذي رسخ مفاهيمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أهمها الترابط بين طوائفه ونشر روح المحبة والسلام.
القنص يؤنس مع وكيل مديرة التضامن
القنص يؤنس مع وكيل مديرة التضامن

تسليم علب الحلوى التضامن لتوزيعها
تسليم علب الحلوى التضامن لتوزيعها

جانب من لقاء راعي الكنيسة مع مسئولى التضامن
جانب من لقاء راعي الكنيسة مع مسئولى التضامن

عادة سنوية يقوم بها راعى الاقباط الكاثوليك
عادة سنوية يقوم بها راعى الاقباط الكاثوليك

لقاء القمص يؤنس مع مسئول التضامن الاجتماعي
لقاء القمص يؤنس مع مسئول التضامن الاجتماعي

يختار الحلوى بنفسه لتوزيعها على المحتاجين
يختار الحلوى بنفسه لتوزيعها على المحتاجين

القمص يؤنس أديب يشترى حلوى المولد
القمص يؤنس أديب يشترى حلوى المولد

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

القمص يؤنس أديب

المولد النبوي الشريف



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي مهنئا الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف: النبى كان نموذجا فريدا فى الفضيلة ومولده أشرق نور النبوة الخالدة على الإنسانية بأكملها فكشف عنها غيوم الجهل والأوهام

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:31 ص

الخارجية تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوى

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:26 ص

الهودج والخيول والجمال في مشاهد ساحرة باحتفالات المولد النبوي الشريف بمحافظات مصر

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:05 ص

بالأعلام والجمال والخيول..زفة المولد النبوي في منشأة العمارى بالأقصر ..صور وفيديو

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:00 ص

بالهودج والخيول.. مشاهد ساحرة لآلاف يحتفلون بالمولد النبوي بقنا..صور وفيديو

السبت، 08 أكتوبر 2022 10:33 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة