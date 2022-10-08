أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم/السبت/ مرسوما فوض بموجبه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تشديد إجراءات حماية جسر القرم وخطوط الكهرباء وأنابيب الغاز، التي تربط شبه جزيرة القرم بإقليم كراسنودار.
يُشار إلى أن جسر كيرتش الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم تعرض لتفجير في وقت سابق من صباح اليوم ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، كما أدى الانفجار إلى اشتعال عدة صهاريج وقود في قطار شحن على الجسر، وانهيار جزئين في قسمين من طريق السيارات بالجسر، وتعليق حركة السيارات والقطارات.
وقال بوتين في مرسومه:" أفوض جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بتنظيم وتنسيق الإجراءات اللازمة لحماية النقل عبر مضيق كيرتش(جسر القرم)، وخطوط الكهرباء بين روسيا وشبه جزيرة القرم وخط أنابيب الغاز الرئيسي بين إقليم كراسنودار والقرم"
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