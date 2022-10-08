يُشار إلى أن جسر كيرتش الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم تعرض لتفجير في وقت سابق من صباح اليوم ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، كما أدى الانفجار إلى اشتعال عدة صهاريج وقود في قطار شحن على الجسر، وانهيار جزئين في قسمين من طريق السيارات بالجسر، وتعليق حركة السيارات والقطارات.

وقال بوتين في مرسومه:" أفوض جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بتنظيم وتنسيق الإجراءات اللازمة لحماية النقل عبر مضيق كيرتش(جسر القرم)، وخطوط الكهرباء بين روسيا وشبه جزيرة القرم وخط أنابيب الغاز الرئيسي بين إقليم كراسنودار والقرم"