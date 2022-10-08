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النمساويون يتوجهون غداً إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد

السبت، 08 أكتوبر 2022 05:36 م
النمساويون يتوجهون غداً إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد الرئيس النمساوى أليكساندر فان دير بالين
كتب محمد جمال

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يتوجه النمساويون غداً إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم؛ لاختيار رئيس جمهورية جديد للبلاد لفترة رئاسية تمتد ست سنوات.

ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية سبعة مرشحين أبرزهم الرئيس الحالى ألكسندر فان دير بيلن الذي يتطلّع لفترة رئاسة ثانية، إلى جانب مرشح حزب الأحرار اليميني المتطرف فالتر روزنكرانز، إضافة إلى مرشحين مستقلين آخرين.

وترجح غالبية استطلاعات الرأي فوز الرئيس فان دير بيلين (78 عاماً) بأكثر من %52 من الأصوات في الاقتراع، حيث يتوقع أن تحسم الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى من السباق الرئاسي.

 


النمسا

انتخابات النمسا

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