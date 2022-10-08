اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الفلبين وأمريكا تواصلان التدريبات العسكرية المشتركة قبالة بحر الصين الجنوبي

السبت، 08 أكتوبر 2022 03:00 ص
الفلبين وأمريكا تواصلان التدريبات العسكرية المشتركة قبالة بحر الصين الجنوبي القوات الفلبينيه
أ ش أ

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واصلت القوات البحرية الأمريكية والفلبينية التدريبات العسكرية المشتركة قبالة بحر الصين الجنوبي، في إطار تعزيز التحالف بين الجانبين، بمشاركة إجمالي 3500 جندي.

وقال متحدث باسم سلاح مشاة البحرية الفلبينية، ميجور ايمري توري - حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية الجمعة، "نستعد لأي تهديد يقع قريبًا أو لاحقًا"، مضيفًا أن تطبيق التدريبات ليس لمحاكاة هجوم من جانب دولة معينة كما أنها لا تتعلق بوضع معين.

أما المتحدث باسم خفر السواحل، أرماند باليلو، فأشار إلى أنه "نجري عمليات دورية بهدف إنشاء تواجد بالمنطقة وأيضًا من أجل صيادينا".

وشارك نحو 300 جندي في التدريبات البرمائية التي أقيمت اليوم على شاطئ غير مأهول بالسكان بمحافظة "زامباليز" شمال غربي الفلبين، التي تقع على بعد 240 كيلو مترًا شرق جزيرة "سكاربورو شول" في بحر الصين الجنوبي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُجرى فيها التدريبات البحرية السنوية في عهد الرئيس الفلبييني، فرديناند ماركوس الأبن، الذي أعرب عن دعمه القوي للتحالف بين البلدين المستمر منذ عقود.

 


الفلبين

الفلبين وأمريكا

التدريبات العسكرية

بحر الصين الجنوبي



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