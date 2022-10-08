الطاقة الذرية تنظم ندوة تثقيفية عن أخلاقيات البحث العلمى لعلمائها بأنشاص

كتبت ــ رحمة رمضان

افتتح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، والدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، والدكتورة سحر إسماعيل رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع والدكتور عصام صالح زكريا الرئيس السابق لمركز المعامل الحارة، الندوة التثقيفية عن أخلاقيات البحث العلمي بمركز المعامل الحارة بأنشاص.

وقالت هيئة الطاقة الذرية فى بيان لها اليوم، إن الندوة حضرها لفيف من علماء الهيئة من مركزي البحوث النووية ومركز المعامل الحارة، وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات وما ورد في النشرة الرابعة عشر بضرورة الحصول على موافقة لجنة الأخلاقيات للبحث العلمي لكل بحث من الأبحاث المقدمة للترقي لدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد بجميع الجامعات ومراكز البحوث.

وأشار البيان، إلى أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع بالطاقة الذرية تم اعتمادها كأول جهة علمية معتمدة في مصر من الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي في 5 يونيو 2022.

وأكد الدكتور محمود محمد أحمد محمود أستاذ الوراثة الخلوية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي، أن اللجنة تم تشكيلها منذ فبراير 2017، بهدف دعم جميع الباحثين بالهيئة والمراكز البحثية والجامعات في النشر العلمي حيث إن شهادة اللجنة تعتبر مطلباً إلزامياً من متطلبات النشر العلمي المحلي والدولي للحصول على مطابقة الأبحاث لأخلاقيات البحث العلمي.

وأضاف أن الهدف من الندوة تناول كل ما يخص أعمال لجنة الأخلاقيات العلمية والإجابة عن كل التساؤلات التي تخص الباحثين والعلماء في مراكز الهيئة المختلفة، لافتا إلى أن الندوة شملت الموضوعات الأتية المفاهيم الأساسية لأخلاقيات البحث العلمى ما بين العقيدة والمبادئ النظرية والتطبيق العملي الى الالتزامات القانونية المحلية والدولية وإجراءات التشغيل القياسية للجنة الاخلاقيات والأخطاء الشائعة في كتابة البروتوكولات واستمارات اللجنة ومعادلة حجم العينة، تخصص الباحث، وترتيب المؤلفين ومفهوم سوء السلوك العلمى و المبادئ الأخلاقية للتطبيقات الاشعاعية و سلامة التعرض.