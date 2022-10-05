"الطاقة الذرية" والعربية تنظمان دورة تدريبية بعنوان "معالجة الأغذية بالإشعاع"

تنظم هيئة الطاقة الذرية المصرية برئاسة الدكتور عمرو الحاج وبالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس برئاسة العام الدكتور سالم حامدى، دورة تدريبية متقدمة عن "معالجة الأغذية بالإشعاع لتحسين سلامة الغذاء وتعزيز التبادل التجارى بين الدول العربية" وذلك فى الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الجارى وذلك بمقر هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر للمشاركين المصريين وعن بعد للمشاركين من الدول العربية.

وقالت هيئة الطاقة الذرية فى بيان لها اليوم أن الدورة ستتناول مجموعة من المحاور وتشمل الأمن الغذائى العربى والفجوة الغذائية، تقنيات معالجة الأغذية بالإشعاع، الكشف عن الأغذية المعالجة بالإشعاع، الأشعة المؤينة وأنواعها، استراتيجية التبادل التجارى فى الأغذية المعالجة بالأشعاع بين الدول العربية فى إطار حماية المستهلك، إجرءات الحجر الزراعى وتسهيل التبادل التجارى فى الأغذية، نظم سلامة الغذاء والرقابة على الأغذية، ودور معامل تحليل الأغذية فى تأكيد سلامة الغذاء، وتطور الوضع الدولى والعربى والمصرى فى مجال معالجة الأغذية بالإشعاع.

و صرح الدكتور على حماد نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق للتدريب والتعاون الدولى والمنسق المحلى للدورة التدريبية، بأن استخدام الأشعة المؤينة فى مجال حفظ الأغذية يهدف لتقليل كميات الفاقد من الغذاء وتحسين سلامة الغذاء وتسهيل عمليات التبادل التجارى للأغذية، ومن أهم استخدامات الأشعة المؤينة "منع إنبات الدرنات والأبصال، والقضاء على الحشرات التى يمكن أن تصيب المواد الغذائية والمنتجات الزراعية فى المخازن، وخفض التلف الفيسيولوجى والميكروبى وإطالة فترة تخزين الخضروات والفاكهة والمنتجات سريعة التلف".

و من أهم استخدامات الأشعة المؤينة القضاء على البكتيريا الممرضة والفطريات المفرزة للسموم الفطرية والطفيليات الضارة التى توجد فى الأغذية خاصة ذات المصدر الحيوانى، كما تستخدم من أجل تسهيل التبادل التجارى وتبادل المواد الغذائية وانتقالها عبر الدول بعد تخليصها من مسببات المنع الميكروبية والحشرية، وجعلها مطابقة بخصائصها ومواصفاتها لشروط ومتطلبات الحجر الصحى والزراعي.

وقال الدكتور يحيى شخاتره ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية إن الدورة تهدف إلى تدريب الكوادر من الدول العربية فى مجال معالجة الأغذية بالإشعاع لتحسين سلامة الغذاء وتعزيز التبادل التجارى بين الدول العربية وكذلك التعريف بالطرق الحديثة لمعالجة الأغذية بالإشعاع لتحسين سلامة الغذاء وصحة الإنسان فى الدول العربية.

وقال الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية إن موضوع الدورة يتناول قضية هامة جدًا لموضوع التبادل التجارى فى الأغذية بين الدول العربية والتى تمثل قضية أمن غذائى وقومى فى الوقت الحاضر للدول النامية والعالم المتقدم على حد سواء. كما أكد أن الهيئة تسعد دائمًا للتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ أنشطتها التدريبية للكوادر المختلفة من الدول العربية فى شتى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بإعتبار الهيئة مدرسة العلوم النووية لجميع الدول العربية ولتفعيل دور مصر المحورى فى أنشطتها منذ إنشاء الهيئة العربية للطاقة الذرية وحتى الآن وكذلك لتعزيز التعاون المشترك والدائم مع الأشقاء العرب.