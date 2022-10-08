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الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى

السبت، 08 أكتوبر 2022 09:53 ص
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب عبد الوهاب الجندى

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قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتب الرئيس على تويتر: أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ففي هذا اليوم أشرق نور النبوة الخالدة على الإنسانية بأكملها، فكشف عنها غيوم الجهل والأوهام.

وأضاف: "سلام الله وصلواته على نبينا الكريم، الذي كان نموذجًا فريدًا في الفضيلة، فلنجعل هذه الذكرى العطرة نبراسًا ومنهجًا وقدوة تقوي من عزائمنا وإرادتنا في بناء حياتنا ومستقبلنا. كل عام وأنتم بخير."

 

تغريدة الرئيس السيسي
تغريدة الرئيس السيسي

 

تغريدة الرئيس على تويرت
تغريدة الرئيس على تويتر

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