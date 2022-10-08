"الحماية المدنية" تتمكن من السيطرة على حريق بإحدى مدارس الدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق نشب في إحدى المدارس التابعة لمركز منية النصر.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر، بنشوب حريق بمدرسة الشهيد رمضان إبراهيم البسيوني، بناحية قرية النزل دائرة مركز منية النصر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برفقه قوات الشرطة، وفور الوصول تمكنت من السيطرة على الحريق والذي تبين نشوبة بمخزن مخلفات المدرسة، من مقاعد وكراسي مستعملة وتبين من خلال التحريات الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي ولم يسفر عن وقوع خسائر، تم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة.