إنشاء ثاني معمل تدريب لجراحات المخ والأعصاب على مستوى الجمهورية بالزقازيق

الشرقية- فتحية الديب

قال الدكتور "وليد ندا" المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة الزقازيق، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من ضمن الأهداف الرئيسية بمستشفيات جامعية، التدريب وخاصة تدريب الكوادر، سواء كوادر تتبع المستشفيات الجامعية، ووزارة الصحة، وبفضل بجهود ذاتية من المجتمع المدنى ورجال الأعمال وبجهود أعضاء هيئة التدريس بقسم المخ والأعصاب، برئاسة الدكتور محمود طه، رئيس القسم، تم انشاء معمل تدريب لجراحات المخ والأعصاب مجهز بمكر سكوبات جراحية وآليات جراحية أشبه بمحاكة جراحية، ويعتبر المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى تقديم الخدمة، يعتبر صرح تدريبى متميز يمس جراحات دقيقة وهى جراحات المخ والأعصاب.



فيما تولى جامعة الزقازيق، كل الاهتمام لتطوير الخدمة الطبية المقدمة عبر مستشفيات الجامعة، التى شهدت مؤخرا إضافة عدد كبير من التجهيزات الطبية منها تجديد وحدة زراعة الكلى بمستشفى الأطفال وإنشاء معمل يمس الجراحات الدقيقة بقسم المخ والأعصاب ويعد الثانى من نوعه على مستوى الجمهورية، والتطوير الذى شهده قسم الطب النفسى.