أضرار بالغة تلحق بتماثيل "مواى" بجزيرة إيستر بعد حريق الغابات

كتب: إيهاب محمد

قال عمدة جزيرة "إيستر"، إن عددا من التماثيل الحجرية الشهيرة فى الجزيرة تعرضت لأضرار لا يمكن إصلاحها بعد حريق هائل اجتاحها فى وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

وأضاف بيدرو إدموندز، عمدة جزيرة إيستر، وهى إحدى أراضي تشيلى: "إنه غير قابل للقياس، والضرر موجود، ولا يمكن إصلاحه، لأن ما تفعله النار هو تسخين الصخور وتتسبب فى تشققها."



تقرير نيويورك بوست

وقال إن العلماء سيزورون الجزيرة إلى جانب مديري المنتزه لتقييم مدى الضرر وتحديد ما يمكن فعله، وتابع إدموندز: "لا أعرف ما إذا كان هناك حل لهذا"، فيما أفاد تقرير أولي صادر عن وزارة الثقافة والفنون والتراث في تشيلي، أن حريقًا هائلًا بدأ يوم الثلاثاء الماضى اجتاح أكثر من 148.26 فدانًا وألحق أضرارًا بعدد غير معروف من تماثيل مواي المقدسة، ولم يذكر التقرير سبب اندلاع حرائق الغابات وقال إنه سيكون هناك مزيد من التحقيقات في الحريق والأضرار التي تسببت فيه.



التماثيل

تعرضت حفرة رانو راراكو البركانية، الواقعة في موقع التراث العالمي لليونسكو في حديقة رابا نوي الوطنية وحيث توجد العديد من التماثيل، لأضرار جسيمة من جراء الحريق.

وقال فرانسيسكو هاوا، ممثل شعب رابا نوي ، "بالنسبة لنا من المؤلم للغاية أن نرى كيف احترق موي"، مضيفًا أن التماثيل تواجه بالفعل أضرارًا بطيئة من المطر والشمس والرياح، "والنار تسرع من الضرر الذي لحق".