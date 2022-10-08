أخبار مصر.. الصحة تطلق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة غدا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف التوسع في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مر على صنعها 20 عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بالتزامن مع «قمة المناخ»، من خلال العمل على ضم مدن ومحافظات جديدة، وقد تم السماح لمواطني محافظتي الأقصر وأسوان بالاشتراك فى المبادرة؛ على نحو يسهم فى زيادة عدد المستفيدين بما يساعد فى تعظيم جهود «التحول الأخضر»، ويؤدى إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلاً من مركباتهم المتقادمة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أنه تم بالتنسيق مع محافظتى أسوان والأقصر، تخصيص قطعتي أرض لتخريد السيارات القديمة، ويجرى تجهيزهما لافتتاحهما وبدء العمل بهما.