نفوق 36 ألف طائر.. تفشى أنفلونزا الطيور داخل مزرعة بالجزائر

ذكرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومقرها باريس، إن الجزائر رصدت تفشيا لإنفلونزا الطيور من سلالة (إتش5إن1) في مزرعة دواجن بشمال البلاد، حسبما ذكرت شبكة العين الإخبارية.

وتابعت المنظمة مستشهدة بتقرير من سلطات الصحة الجزائرية أن الفيروس تسبب في نفوق 35800 طائر في مزرعة ببلدة المدية إلى الجنوب من العاصمة الجزائر.

وذكر التقرير الجزائري أنه تم ذبح الطيور المتبقية وعددها 1700، حيث أعدم ما يقرب من 48 مليون طائر هذا العام، في جميع أنحاء أوروبا، بسبب أكبر انتشار لـ أنفلونزا الطيور على الإطلاق.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، عادة ما يموت الفيروس شديد العدوى، الذي يخشى الخبراء أنه قد ينتقل إلى البشر ويؤدي إلى جائحة آخر في الصيف، ومع ذلك ، استمرت إنفلونزا الطيور هذا العام على مدار العام.

وصف مستشارو الحكومة ببريطانيا الوضع الحالي بأنه "غير مسبوق" وحذر المزارعون من أن إمدادات الديك الرومي في عيد الميلاد معرضة للخطر إذا استمر الفيروس في اختراق مزارع الدواجن.

من المتوقع أن ترتفع الأسعار فقط مع بدء وصول أسراب من الطيور المهاجرة إلى المملكة المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

تغطي أرقام الإعدام أوروبا بأكملها وكذلك المملكة المتحدة ، التي قتلت بالفعل 3 ملايين دجاجة وديك رومي وبطة، وذلك وفقاً لتقرير ، الصادر عن رؤساء الصحة الأوروبيين ، يرتفع حتى 9 سبتمبر.

فيما سجلت 37 دولة - تتراوح من جزر سفالبارد النرويجية إلى أوكرانيا - حالات إصابة.

قالت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) والمختبر المرجعي للاتحاد الأوروبي لأنفلونزا الطيور ، التي كانت وراء التقرير ، إن `` النطاق الجغرافي لتفشي المرض غير مسبوق ''.