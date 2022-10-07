مفتي الجمهورية يصل مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا لأداء صلاة الجمعة

الغربية مصطفى عادل

وصل منذ قليل الدكتور شوقي علام فضيلة مفتي الجمهورية لمسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية لاداء صلاة الجمعة، احتفالا بالعيد القومي لمحافظة الغربية، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية والدكتور عبد الهادي القصبي عضو مجلس النواب ورئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية، والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء المدن والاحياء ووكلاء الوزارات.



يأتي ذلك في اطار البرنامج الذي وضعته المحافظة للاحتفال بعيدها القومي واعياد انتصارات أكتوبر المجيدة.



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