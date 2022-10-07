ماذا تعرف عن القرحة السكرية؟

كتب – حسام الشقويرى

القرحة السكرية من المضاعفات المحتملة لمرض السكري، و تشير عادةً إلى جرح أو قرحة مفتوحة على الجلد لا يمكن أن تلتئم، وغالبًا ما تبدأ القرحة السكرية كصدمة طفيفة، ومع ذلك ، بسبب مجموعة من العوامل ، مثل تلف الأعصاب وبطء الشفاء ، قد لا يلاحظ الشخص الإصابة ، وقد تتطور إلى قرحة، وبدون العلاج المناسب ، يمكن أن تتعرض القرحة السكرية للنخر والغرغرينا ، والتي قد تتطلب البتر وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday

وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من قرح السكري:

الاعتلال العصبي: تتطور هذه الجروح بسبب الاعتلال العصبي المحيطي ، مما يعني أن الشخص يفقد الإحساس ولا يشعر بالألم.

الإقفار : تتطور هذه الإصابات بسبب نقص التروية ، والذي يحدث عندما لا يتلقى جزء من الجسم تدفق دم كافٍ.

الإقفار العصبي: يشير إلى الجروح الناشئة عن كل من الاعتلال العصبي ونقص التروية.

الأسباب وعوامل الخطر

الأسباب الشائعة لقرحة القدم السكرية تتضمن :

مستويات السكر العالية

الاعتلال العصبي المحيطي

ضعف الدورة الدموية

تهيج أو جروح بالقدمين

الاعتلال العصبي المحيطيمصدر موثوقيصف تلف الأعصاب المحيطية. هذه هي الأعصاب الموجودة خارج الدماغ والحبل الشوكي التي تنقل المعلومات بين الدماغ وبقية الجسم. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف هذه الأعصاب ، مما يتسبب في درجات متفاوتة من التنميل أو الوخز أو الحرق في الأطراف ، مثل القدمين.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي الضرر الناجم عن ارتفاع مستويات السكر في الدم أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض تؤثر على الدورة الدموية ، مثل مرض الشريان المحيطي . يمكن أن تحد هذه الحالات من تدفق الدم وتؤدي إلى ضعف الدورة الدموية ، مما يجعل القدم أقل قدرة على الشفاء ومحاربة الالتهابات.

قد تشمل عوامل الخطر الأخرى لقرحة السكري ما يلي :

كبار السن

مدة أطول لمرض السكري

التدخين

بدانة

ارتفاع ضغط الدم

ضعف الدورة الدموية في الأطراف ، مثل القدمين

اشتعال

تغييرات في تعداد خلايا الدم البيضاء