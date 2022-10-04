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الصحة تحذر من عمليات الوشم وثقب الجلد: تنقل عدوى فيروس بى

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:30 ص
الصحة تحذر من عمليات الوشم وثقب الجلد: تنقل عدوى فيروس بى وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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حذرت وزارة الصحة والسكان من عمليات الوشم وثقب الجلد والحقن غير الآمن، مؤكدة أنه يتسبب في الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى بى .

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن تجنب الاصابة بفيروس الالتهاب الكبدى بى من خلال البعد عن الحق غير الآمن واستعمال الادوات الحادة الملوثة .

وكانت أكدت الدكتورة هبة والى، رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات (فاكسيرا)، أن الشركة توفر تطعيمات الالتهاب الكبدى بى بسعر 35 جنيهًا للجرعة للكبار والصغار.

وقالت رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات (فاكسيرا) فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أن وزارة الصحة ألزمت جميع المرضى المتعافين من فيرس سى بالحصول على طعم فيرس بى لكونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من غيرهم.

وأضافت الدكتورة هبة والى رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات، أن مواليد ما قبل التسعينات لم يحصلوا على طعم فيروس بى، وبالتالى هناك شريحة كبيرة لم تحصل على الطعم من وزارة الصحة، وتابعت: "مواليد ما بعد التسعينات حصلوا على طعم ضد الإلتهاب الكبدى بى من وزارة الصحة بالمجان".

 

إنفوجراف
إنفوجراف

 


الصحة

فيروس بى

لقاح فيروس بى

فاكسيرا



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