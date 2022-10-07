ضبط 3 متهمين أثناء قيامهم بسرقة مواد بترولية من خط أنابيب جهينة غربى سوهاج

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد ضبط مزارع وعاملين ، أثناء تواجدهما بالأرض الزراعية دائرة مركز جهينة عقب قيامهم بسرقة كمية من المواد البترولية من خط نقل بترول أسيوط المار بالأرض

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مركز شرطة جهينة بإشراف العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والمقدم أحمد العزازى مفتش مباحث المركز والرائد عمر مدنى رئيس وحدة مباحث المركز ، تبين من التحريات قيام مزارع وعاملين بأعمال السرقة للمواد البترولية من خط أنابيب بترول أسيوط المار بالأرض الزراعية بدائرة المركز.

عقب إستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين الثلاثة وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة في عملية شفط المواد البترولية من الخط عبارة عن خراطيم محابس وبسؤال مسؤل شركة أنابيب البترول بأسيوط، ويقيم دائرة مركز أسيوط، قرر بأنه أثناء تواجده بغرفة المتابعة تلاحظ له سحب تلك الكمية من الموقع بالخط المشار إليه.

وبمواجهة المتهمين أعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ المتهمين والأدوات المستخدمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.