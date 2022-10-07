ضبط 20 طن أرز شعير قبل تهريبها للسوق السوداء بمحافظات دمياط والشرقية والبحيرة

تم التحفظ على السيارات والمضبوطات عليها بمركز شرطة فارسكور وتحرر عنها المحاضر ارقام 16787 ؛16788 جنح مركز فارسكور والعرض على النيابة العامة الذى قررت تسليم المضبوطات إلى مضرب أرز الزرقا وأيداع ثمنها خزينة المحكمة على ذمة المحاضر .

وقد بلغت كميات الارز المستلمة بالشون والمضارب الحكومية صباح اليوم الجمعة مايقرب من 6 آلاف طن.

يأتي ذلك فى إطار الرقابة على توريد الأرز إلى الشون الحكومية المعتمدة.

كما ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 500 كيلو أرز أبيض مجهول المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بمركز منيا القمح ، ضمن الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شن قطاع تموين جنوب الشرقية بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية برئاسة المهندس عاطف عراقي رئيس القطاع بالإشتراك مع إدارة تموين منيا القمح بنطاق مركز منيا القمح والقرى التابعة له وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت تحرير محضر رقم 28676 جنح منيا القمح ضد المواطن "ع .ن .ع " صاحب محل لبيع حبوب وأعلاف بقرية السعديين لعدم تقديم فواتير الأرز الأبيض المعروض للبيع بالمحل وتم التحفظ على 10 شكائر بإجمالي وزن 250 كجم أرز أبيض. تحرير محضر رقم 28677 جنح منيا القمح ضد المواطن" ح .أ .ح" صاحب محل لتجارة وتوزيع المواد الغذائية بقرية سنهوا لعدم تقديم فواتير الأرز الأبيض المعروض للبيع بالمحل أثناء تواجد الحملة في المحل وتم التحفظ على 10 شكائر بإجمالي وزن 250 كجم أرز أبيض.

وكان قد تم ضبط سيارتين كل منهما محملة بكمية 10 أطنان أرز شعير بدون تصريح معتمد من مديرية التموين بالنقل بالمخالفة لقرار معالى وزير التموين رقم 139لسنة 22 والذى يحظر نقل الارز بدون تصريح معتمد من مديريات التموين ويمنع الإتجار به لغير الشون والمضارب الحكومية المعتمدة.