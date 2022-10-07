ضبط مدمن عذب كلب حتى الموت فى مدينة نصر

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب وتعذيبه بشرفة شقة بأحد العقارات بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مالك الشقة المشار إليها).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر.. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وأقر بأنه المتواجد بمقطع الفيديو، وأنه قام بالتعدى على الكلب الخاص به بالضرب بإستخدام عصا خشبية حتى الوفاة لعدم الإستجابة لأوامره .