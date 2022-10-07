رفع 7466 طن مخلفات من مراكز ومدن الإسماعيلية خلال حملات للنظافة.. صور

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

وقامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالى 7466 طنا خلال الفترة من 30 سبتمبر 2022 حتى 6 أكتوبر 2022، وفى مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان برفع القمامة والمواد الصلبة بحمولات تقدر بـ 150 طنا.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الحجاز برفع 120 طنا من القمامة والمخلفات، كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت180طن، وفى قرية نفيشة، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع مخلفات وقمامة تقدر347 طنا.

كما تم رفع 148 طنا من القمامة والمخلفات وذلك بمعدات قرية عين غصين، وفى قرية الضبعية، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع أكثر من 90 طنا من القمامة والمخلفات ليصل إجمالى ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 1035 طنا من القمامة والمواد الصلبة.

وفى حى أول قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات بلغت حوالى 620 طنا على مدار الأسبوع الماضى، وفى حى ثان قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات بلغت حمولاتها بـ 1385 طنا و250 كيلو وذلك على مدار الأسبوع الماضى، كما واصلت الوحدة المحلية لحى ثالث أعمال رفع القمامة والمخلفات من عدة مناطق بالحى بحمولات بلغت 1200 طن وذلك خلال الأسبوع الماضى.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالى 775 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضى، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق برفع المخلفات والقمامة بإجمالى حمولات قدرها 434 طن تقريبًا من المدينة القديمة والجديدة، المنطقة الوسطى، المنطقة الصناعية بالإضافة إلى قرى جلبانة، التقدم، الأبطال، السلام وذلك على مدار الأسبوع الماضى.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع حمولات قدرها 392 طنا من المخلفات والقمامة.

وفى مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 530 طنا من القمامة وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبو عاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالى ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضى 540 طنا من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضى بحمولات وصلت إلى573 طنا من المدينة والقرى وتوابعها.

و قد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها فى رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها منعًا لانتشار الأمراض.