حملات توعية لأطفال أسوان بالتغيرات المناخية ضمن تحضيرات قمة المناخ

وقال الدكتور أحمد زكى ابو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، إن الفعاليات، تم تنظيمها بمدرسة القبة الابتدائية بغرب أسوان، حيث تم توعية التلاميذ بالتغيرات المناخية أسبابها و نتائجها السلبية على أسوان و مصر والعالم وتم تنفيذ أنشطة ميدانية مع التلاميذ للتوعية بحماية نهر النيل و حماية البيئة.

وأضاف "أبو كنيز"، في بيان صحفى، أنه تم تلاوة وشرح ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية و التوقيع عليه، وقد أدار يوم التوعية وردة عبد الرضى محمود عضو المنصة المحلية للتغيرات المناخية فينا تعهد أطفال النوبة بالحفاظ على النيل و زراعة الاشجار.

وأشار إلى أنه تم فى المقابل تنفيذ معسكر تشجير بالمدرسة اليابانية بمدينة الرديسية بالتعاون مع جمعية سر الحياة لتنمية المجتمع بالرديسية ، حيث تم الحديث حول التغيرات المناخية و الترويج لمؤتمر قمة المناخ العالمى الذى تستضيفه مصر، كما تم توعية التلاميذ بأهمية الأشجار للتكيف مع التغيرات المناخية و دورها فى امتصاص الكربون الذى يؤدى إلى ظاهرة الاحترار العالمى، وأعقبه زراعة شتلات أشجار داخل المدرسة وقاد المعسكر وإدارة فاطمة مصطفى حسن عضو المنصة المحلية للتغيرات المناخية.