اليوم السابع
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ضمن مبادرة التحول للأخضر..

جامعة عين شمس: دراسة لوضع وحدات طاقة شمسية بكافة المبانى والكليات

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 02:00 ص
جامعة عين شمس: دراسة لوضع وحدات طاقة شمسية بكافة المبانى والكليات جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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قالت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، لشئون خدمة البيئة والمجتمع، إن الجامعة اتخذت خطوات عديدة فى سبيل للتحول للأخضر ومجابهة التغيرات المناخية من خلال العمل على العديد من المحاور على سبيل المثال محور التعليم توفير مقررات خاصة بزيادة الوعى البيئى وقضايا التغيرات المناخية.
 
 
وأضافت نائب رئيس جامعة عين شمس، لشئون خدمة البيئة والمجتمع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة حريصة على اتخاذ العديد من الإجراءات من شأنها تحسين البيئة التعليمية من خلال زيادة المساحات الخضراء واللاند سكيب.
 
 
وتابعت: نسعى أن تكون جامعة عين شمس جامعة بلا أوراق من خلال تقليل استهلاك الأوراق، حيث تقوم وحدة التحول للأخضر على إعادة تدوير أى وارق داخل الجامعة، لافتة إلى أن من بين هذه الإجراءات أيضا ترشيد استهلاك الكهرباء والاعتماد على الطاقة المتجددة خلال توربينات الرياح التى تسعى الجامعة لتعميمها من خلال فريق توربينات الرياح بهندسة عين شمس.
 
 
وقالت: على سبيل المثال فى إحدى الكليات رشدنا استهلاك الكهرباء واعتمدنا على الطاقة المتجددة انخفض معدل الاستهلاك من 650 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيها، لافتة إلى أن هناك مشروع حاليا يتم دراسته يتمثل فى عمل وحدات طاقة شمسية فوق أسطح كافة مبانى الجامعة وكلياتها لتغطية كافة احتياجات الجامعة من الطاقة.

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