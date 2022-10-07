بوتين: التبادل التجاري بين رابطة الدول المستقلة ارتفع إلى 6 مليارات دولار

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التبادل التجاري بين رابطة الدول المستقلة ارتفع إلى 6 مليارات دولار وهو ما يسمح لنا بالتحول إلى العملات الوطنية لإتمام وتنفيذ التعاملات بين دول الرابطة .

وأضاف الرئيس الروسي - في كلمته خلال الاجتماع غير الرسمي لرؤساء رابطة الدول المستقلة ، أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن التحول إلى العملات الوطنية في العلاقة بين أعضاء الرابطة يعزز السيادة ويعمق التكامل.

وأوضح بوتين أن ما يحدث في أوكرانيا من أحداث مأساوية والصراعات التي تحدث في نطاق دول الاتحاد السوفيتي السابق هي أمور تحتاج إلى حلها ودراستها بشكل جيد.

وأشار إلى أنه في قمة أستانا قد أولينا اهتماما كبيرا للشراكة الاستثمارية في إطار رابطة الدول المستقلة ، مشددا على ضرورة التعاون فيما بيننا والعمل المشترك في مجال محاربة الإرهاب ومكافحة تجارة المخدرات والفساد.

وأكد أنه تم إعلان عام 2023 عام اللغة الروسية لذلك يجب أن نعمل معا ونتعاون في إطار الرابطة لنشر اللغة الروسية لأنها اللغة المشتركة بين كل دول الرابطة.

ونوه بأنه في الاسبوع المقبل في قمة أستانا والتي ستكون تحت عنوان (روسيا مركز آسيا) سيتم استعراض آليات التعاون والمخططات المشتركة بين الدول الأعضاء الخمسة في منظمة آسيان.