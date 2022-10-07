اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بدءا من الغد مطار مرسى علم يستقبل 108 رحلات دولية أسبوعية من 11 دولة أوروبية

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 05:04 م
بدءا من الغد مطار مرسى علم يستقبل 108 رحلات دولية أسبوعية من 11 دولة أوروبية مطار مرسى علم
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من غد السبت، وحتى الجمعة المقبلة، 105 رحلات طيران دولية، تصل من 11 دولة أوروبية، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لإيفادهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة فى مرسى علم لقضاء الإجازات.

 

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 108 رحلات طيران الوافدة خلال الأسبوع 105 رحلات دولية و3 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و5 من هولندا، و18 من المطارات الإيطالية.

 

كما يستقبل مطار مرسى علم خلال الأسبوع 20 رحلة من ألمانيا، و30 رحلة من التشيك، والتى تعد أكبر الرحلات وصولا، وكذلك 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر ورحلتين من فرنسا.

 

من جانبه، أكد أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحى، أن التدفق السياحى الأوروبى يتصاعد إلى المقاصد السياحية المصرية بقوة، وخاصة الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، موضحا أن السياحة الألمانية قلب أوروبا تسجل أعلى معدلات وصول للغردقة، وكذلك فى مرسى علم أكثر وصول أسبوعى للتشيك.

 


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