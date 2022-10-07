الصحة تعلن تشغيل العيادات المسائية بـ"الشيخ زايد التخصصى" من 3 إلى 8 مساء

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أنه تقرر بدء العمل فترة مسائية بالعيادات الخارجية بمستشفى الشيخ زايد التخصصى بداية من يوم الأحد المقبل من الساعة الثالثة وحتى الساعة الثامنة.

وأكد الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن العيادات تعمل بشكل منتظم من يوم الأحد المقبل حيث يتم الكشف بواقع 100 جنية للمترددين.

وأضاف أن العيادات المقرر تشغيلها تشمل الباطنة والجراحة والأسنان والقلب والمخ والأعصاب والعلاج الطبيعى والأنف والأذن والرمد، مؤكدا توفير كافة الكوادر الطبية بالعيادات لتقديم خدمات طبية مميزة للمريض.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم الخدمات المعملية والأشعات ورسم القلب والموجات الصوتية على القلب وغيرها من الخدمات المتكاملة فى التخصصات المشار إليها.