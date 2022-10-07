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الأرصاد: انخفاض الحرارة بسبب تأثر الطقس بمنخفض جوي من جنوب غرب أوروبا

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 03:00 م
الأرصاد: انخفاض الحرارة بسبب تأثر الطقس بمنخفض جوي من جنوب غرب أوروبا منخفض جوى
كتب محمد شعلان

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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لمنخفض جوي من جنوب غرب القارة الأوروبية، ما أدى لانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن المنخفض الجوي ساعد على تكون السحب المنخفضة، ما أدى لحجب جزء من أشعة الشمس وحرارتها.

 

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في نشرة الأخبار بقناة dmc، أن انخفاض درجات الحرارة مستمر وفق معدلاتها الطبيعية خلال فصل الخريف.

 

وأوضحت الدكتورة منار غانم أن فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد مستمرة حتى يوم الأثنين المقبل بسبب كثافة السحب المنخفضة.


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