إندبندنت: الأسر البريطانية تواجه احتمال انقطاع متكرر للكهرباء فى الشتاء

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت إن الأسر فى بريطانيا قد تواجه تكرارا فى انقطاع التيار الكهربائى، حالة انخفاض صادرات الغاز فى الشتاء المقبل، بحسب ما أعلنت شبكة الكهرباء الوطنية.

وأوضحت الشبكة أن الهجوم الروسى لأوكرانيا خلق اضطرابا وتقلبا غير مسبوق فى أسواق الطاقة، وقالت إنه يمكن أن يكون هناك انقطاعا مخطط له مسبقا للكهرباء عبر البلاد لفترة ثلاث ساعات من أجل منح الأولوية لمحطات الطاقة.

وتعتمد بريطانيا بشكل كبير على الغاز لتشغيل محطات الطاقة والكهرباء المستوردة من قارة أوروبا، التى تواجه بدورها أزمة طاقة حيث عطلت الحرب التى يشنها بوتين إمدادات الطاقة.

يأتى هذا فى الوقت الذى طلبت فيه ليز تراس، رئيسة الحكومة البريطانية من قادة أوروبا العمل معا لمعالجة تكاليف الطاقة، وحضرت تراس الاجتماع الأول للمجتمع السياسى الأوروبى فى براج حيث قالت إنها أرادات العمل مع جيران بريطانيا حول قضايا تشمل تكاليف الطاقة وارتفاع التضخم.

وردا على سؤال عما إذا كانت تضمن عدم وجود انقطاعات فى التيار، قالت إن الأمر الواضح لهم هو أن لديهم إمداد جيد للطاقة فى بريطانيا، وأنهم فى ضع أفضل بكثير من دول أخرى، لكن بالطبع هناك دائما المزيد الذي بإمكانهم القيام به، ولهذا هى فى براج للعمل مع شركائهم لضمان أن يكون هنا إمدادا طاقة آمن فى المستقبل.

وقالت شبكة الطاقة الوطنية إن الانقطاعات غير مرجحة لكن محتملة حتى فى حال عدم وجود تراجع فى إمدادات الغاز، لو تزامن الطقس البارد مع عدم وجود واردات كهرباء من أوروبا وتوليد ضئيل لطاقة الرياح.

وفى حال أصبحت الانقطاعات مطلبوبة، فإن العملاء المعرضين للخطر وبعض الأعمال سيكون لهم الأولوية على الرغم من أنه لا يزال غير واضحا كيفية تحديد تلك الفئات.