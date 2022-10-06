5 أطعمة ومشروبات طبيعية لعلاج الإمساك.. منها الألياف والقهوة

كتب – حسام الشقويرى

يعاني الناس من الإمساك بسبب الأطعمة التي يأكلونها أو يتجنبونها، أو خيارات نمط حياتهم ، أو الأدوية التي يتناولونها، أو الظروف الطبية التي يعانون منها، و بالنسبة للكثيرين، فإن سبب إصابتهم بالإمساك المزمن غير معروف، و يُعرف هذا بالإمساك المزمن مجهول السبب، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday

ويتميز الإمساك بالأعراض التالية:

أقل من ثلاث حركات أمعاء في الأسبوع

براز صلب أو جاف أو متكتل

صعوبة أو ألم عند التبرز

شعور بأنه لم يمر كل البراز

يمكن أن يكون للإمساك تأثير سلبي خطير على نوعية الحياة ، وكذلك على الصحة الجسدية والعقلية.

وهناك العديد من الطرق الطبيعية للمساعدة في تخفيف الإمساك.

1 - اشرب المزيد من الماء

يجب على الشخص المصاب بالإمساك أن يحاول شرب المزيد من الماء، ويمكن أن يؤدي الجفاف بانتظام إلى إصابة الشخص بالإمساك، و لمنع ذلك ، من المهم شرب كمية كافية من الماء والبقاء رطبًا .

2 - تناول المزيد من الألياف ، وخاصة الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للتخمير

لعلاج الإمساك ، كثيرًا ما يطلب الأطباء من الناس زيادة تناول الألياف الغذائية، وذلك لأن زيادة تناول الألياف يزيد من حجم واتساق حركات الأمعاء ، مما يسهل مرورها، كما أنه يساعدهم على المرور عبر الجهاز الهضمي بسرعة أكبر.

3 - تمرن أكثر

أفادت دراسات بحثية مختلفة أن التمرينات يمكن أن تساعد في تحسين أعراض الإمساك ، وربطت الدراسات بين أنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة وزيادة خطر الإصابة بالإمساك، لهذا السبب ، يوصي بعض خبراء الرعاية الصحية بزيادة التمارين لتحريك البراز .

4 - اشرب القهوة وخاصة القهوة المحتوية على الكافيين

قد يساعد شرب القهوة في تخفيف الإمساك، وبالنسبة لبعض الناس، قد يؤدي تناول القهوة إلى زيادة الرغبة في الذهاب إلى الحمام، وذلك لأن القهوة تحفز عضلات الجهاز الهضمي.

5 – "سنا" ​​، ملين عشبي

السنا هو ملين عشبي آمن وفعال ويساعد في علاج الإمساك ، وكان متوفرا بدون وصفة طبية وعبر الإنترنت ، في كل من أشكال الفم والمستقيم، ويحتوي نبات السنا على مركبات نباتية تسمى الجليكوسيدات ، والتي تحفز الأعصاب في القناة الهضمية وتساعد على تسريع حركة الأمعاء.