وكيل "تعليم دميـاط" يشارك الطلاب لعبة كرة القدم أثناء النشاط الرياضى

دمياط معتز الشربيني

حظيت صور لوكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط المهندس "على عبد الرؤوف" أثناء مشاركته لعبة كرة القدم مع عدد من الطلاب في فناء أحد المدارس أثناء تفقده للمدرسة أمس، الأربعاء، على إعجاب العاملين بالتربية والتعليم وعدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الذين قاموا بنشر الصورة باعتبارها صورة إيجابية، وذلك اثناء جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بادارة الزرقا التعليمية.

وشارك وكيل وزارة التعليم عدد من الطلاب لعبة كرة القدم أثناء حصة الأنشطة الرياضية، مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضي وتخفيز الطلاب وتشجيعهم، واكتشاف المواهب.