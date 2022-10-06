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منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تحذر من تزايد جرائم الإتجار بالبشر

الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:01 م
منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تحذر من تزايد جرائم الإتجار بالبشر الاتجار بالبشر
كتبت: هناء أبو العز

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حذرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، من تزايد جرائم الإتجار بالبشر خاصة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الجنس، مشيرة إلى أن الاستغلال يحدث في سياق الحرب ضد أوكرانيا.
 
وذكر بيان للمنظمة الأوروبية، اليوم الخميس أن المنظمة عقدت ندوة في (وارسو) لمناقشة تداعيات هذه الجرائم وتحديد العلاقة بين النزاع والاتجار بالبشر ولا سيما لغرض الاستغلال الجنسي، وهو أمر ذو أهمية خاصة بالنظر إلى أنه من بين أكثر من 7.4 مليون شخص فروا من الحرب ضد أوكرانيا هناك 90 ٪ منهم من النساء والأطفال، وهم الأكثر عرضة.
 
وأوضح البيان أنه تم التركيز في المناقشات على التحديات الحالية في منع الاتجار وحماية النساء والأطفال المعرضين لخطر الاستغلال الجنسي وكيفية تثبيط الطلب الذي يعزز الاتجار من أجل الاستغلال الجنسي.
 
 

منظمة الامن والتعاون الاوروبى

جرائم الاتجار بالبشر

الاستغلال الجنسى

اوكرانيا



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