مصرع طفل تعرض لاختناق بحبل المرجيحة أثناء اللعب فى أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

فارق طفل الحياة نتيجة تعرضه لاختناق أثناء اللعب بـ"مرجيحة " داخل مسكنه في أطفيح، حيث التف حبل حول رقبته خلال اللعب، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل داخل مسكنه في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل لقى مصرعه خلال اللعب، حيث التف حبل المرجيحة حول رقبته، مما أسفر عن اختناقه ومصرعه.

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال أفراد من أسرة الطفل، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.