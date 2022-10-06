محافظ أسوان يناقش طرح مشروع خط الطرد البديل لمحطة الكرور

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، معدلات تنفيذ عدد من المشروعات من بينها الإسراع بطرح مشروع خط الطرد البديل لمحطة الكرور بطول 1.5 كم وبقطر 400 مللى وبتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه للقضاء على مشاكل الكسور المتتالية للخط الحالى.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان بمسئولى الهيئة، اليوم، الخميس، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، والمهندسة مرفت حسين رئيس الإدارة المركزية لجنوب الصعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة بأسوان ، بجانب قيادات الهيئة.

كما ناقش الاجتماع، زيادة معدلات تنفيذ مشروع مياه الشرب بقرى أبو الريش الجارى العمل فيه بطول 4 كم وبقطر 500 مللى ، وبتكلفة 15 مليون جنيه لربط خزان أبو الريش الجديد بسعة 4 آلاف م3 بنقطة الربط مع الخط الناقل من محطة جبل شيشة بطول 30 كم بهدف زيادة تدفقات المياه لشبكات المياه بنجوع ومناطق أبو الريش بحرى وقبلى.

وشدد "عطية"، على أهمية التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات التنفيذية من أجل تذليل كافة العقبات والتحديات أثناء تنفيذ المشروعات داخل قرى حياة كريمة للمرحلة الأولى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

ومن جانبها أوضحت سوزان متولى بأن مشروعات الهيئة القومية تشهدها 75 قرية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإجمالى شبكات 900 كم، و91 رافع، و22 محطة معالجة بتكلفة إجمالية 6 مليار و271 مليون جنيه حيث تم نهو 26 شبكة منها ، و15 رافع، و 6 محطات معالجة ، فيما جارى العمل فى باقى المشروعات بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 90%.

وأشارت إلى أنه يضاف لذلك عدد من قرى المرحلة الثانية الجارى العمل فيها وهى قرى غرب أسوان، وغرب سهيل بإجمالى شبكات 92 كم، وعدد 6 محطات رفع، بجانب 2 محطة معالجة بتكلفة وصلت إلى 470 مليون جنيه، فضلاً عن مشروعات الخطة الاستثمارية والتى تشمل 14 مشروع بتكلفة 280 مليون جنيه.