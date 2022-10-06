متى يحدث انقطاع الطمث ومتى يكون ناتجا عن أسباب غير طبيعية؟



متى يحدث انقطاع الطمث؟

يمكن أن يحدث انقطاع الطمث أيضًا لأسباب أخرى غير الأسباب الطبيعية. وتشمل هذه:

ما هي أعراض سن اليأس؟

-الهبات الساخنة

ضمور المهبل

استرخاء عضلات الحوض

آثار القلب

نمو الشعر

عندما تتوقف الدورة الشهرية للمرأة بشكل دائم ، تكون قد وصلت إلى مرحلة من الحياة تسمى سن اليأس، و غالبًا ما تسمى هذه المرحلة بتغيير الحياة ، وهي تشير إلى نهاية قدرة المرأة على إنجاب الأطفال، ويستخدم العديد من مقدمي الرعاية الصحية مصطلح سن اليأس للإشارة إلى الفترة الزمنية التي تبدأ فيها مستويات هرمون المرأة في التغير، و يقال إن انقطاع الطمث يكتمل عندما تتوقف الدورة الشهرية لمدة سنة واحدة متواصلة.وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicineغالبًا ما يشار إلى المرحلة الانتقالية قبل انقطاع الطمث باسم انقطاع الطمث، و خلال فترة الانتقال هذه قبل انقطاع الطمث ، يتناقص إمداد البويضات الناضجة في مبيض المرأة وتصبح الإباضة غير منتظمة في الوقت نفسه ، ينخفض إنتاج هرمون الاستروجين والبروجسترون إن الانخفاض الكبير في مستويات هرمون الاستروجين هو الذي يسبب معظم أعراض انقطاع الطمث.على الرغم من أن متوسط سن انقطاع الطمث هو 51 عامًا ، يمكن أن يحدث انقطاع الطمث فعليًا في أي وقت من الثلاثينيات إلى منتصف الخمسينيات أو ما بعد ذلك، تميل النساء المدخنات ويعانين من نقص الوزن إلى انقطاع الطمث مبكرًا ، في حين أن النساء اللائي يعانين من زيادة الوزن غالبًا ما يعانين من انقطاع الطمث في وقت لاحق بشكل عام ، تميل المرأة إلى سن اليأس في نفس عمر والدتها تقريبًا.-انقطاع الطمث المبكر، قد يحدث انقطاع الطمث المبكر عندما يكون هناك فشل في المبايض قبل سن 40 وقد يكون مرتبطًا بالتدخين أو التعرض للإشعاع أو عقاقير العلاج الكيميائي أو الجراحة التي تعيق إمداد المبيض بالدم يسمى فشل المبيض المبكر أيضًا قصور المبيض الأولي.انقطاع الطمث الجراحي، و قد يتبع انقطاع الطمث الجراحي إزالة أحد المبيضين أو كليهما ، أو العلاج الإشعاعي للحوض ، بما في ذلك المبيضين ، عند النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث هذا يؤدي إلى انقطاع الطمث المفاجئ غالبًا ما يكون لدى هؤلاء النساء أعراض سن اليأس أكثر شدة مما لو كان سن اليأس طبيعيًا.هذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا لانقطاع الطمث ومع ذلك ، قد تعاني كل امرأة من الأعراض بشكل مختلف يعاني البعض من أعراض قليلة وأقل شدة ، بينما يعاني البعض الآخر من أعراض متكررة ومرهقة قد تشمل علامات وأعراض انقطاع الطمث ما يلي:تعتبر الهبات الساخنة أو الهبات ، إلى حد بعيد ، أكثر أعراض انقطاع الطمث شيوعًا. يعاني حوالي 75٪ من جميع النساء من هذه الزيادات المفاجئة والقصيرة والدورية في درجة حرارة أجسامهن. عادة ما تبدأ الهبات الساخنة قبل الدورة الشهرية الأخيرة للمرأة. بالنسبة لـ 80٪ من النساء ، تحدث الهبات الساخنة لمدة عامين أو أقل. تعاني نسبة صغيرة من النساء من الهبات الساخنة لأكثر من عامين. يبدو أن هذه الومضات مرتبطة بشكل مباشر بانخفاض مستويات هرمون الاستروجين تختلف الهبات الساخنة في وتيرتها وشدتها لكل امرأة.ضمور المهبل هو تجفيف وترقق أنسجة المهبل والإحليل هذا يمكن أن يؤدي إلى الألم وكذلك التهاب المهبل والتهاب المثانة والتهابات المسالك البولية.يمكن أن يؤدي استرخاء عضلات الحوض إلى سلس البول ويزيد أيضًا من خطر بروز الرحم أو المثانة أو مجرى البول أو المستقيم في المهبل.قد يحدث دوار متقطع ، إحساس غير طبيعي ، مثل التنميل ، وخز ، حساسية عالية ، وخفقان القلب ، وسرعة ضربات القلب كأعراض لانقطاع الطمث.

يمكن أن تؤدي الهرمونات المتغيرة إلى زيادة شعر الوجه لدى بعض النساء أو ترقق شعر فروة الرأس.