ضبط راكبة أجنبية بمطار القاهرة حاولت تهريب كمية كبيرة من مستلزمات التحميل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، محاولة راكبة أجنبية تهريب كمية كبيرة من مستلزمات وأجهزة التجميل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الرحلة القادمة من وارسو عاصمة بولندا، أستوقف هيثم رجب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف وليد علي حجاج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدوياً مما أسفر سفر عن وجود كمية كبيرة من أجهزة ومستلزمات التجميل.

قام أحمد أبو بكر مدير الإدارة بالإنابة بتشكيل لجنة مكونة من وليد حجاج و محمود فتحي لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت 336 عبوة.

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 206 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.