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رئيس جمعية مجاهدى سيناء لتلفزيون اليوم السابع: 2 مليون فدان صالحة للزراعة بسيناء

الخميس، 06 أكتوبر 2022 06:01 م
رئيس جمعية مجاهدى سيناء لتلفزيون اليوم السابع: 2 مليون فدان صالحة للزراعة بسيناء الشيخ عبد الله جهامة
كتب عبد الحليم سالم

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أكد الشيخ عبد الله جهامة، شيخ مشايخ سيناء رئيس جمعية مجاهدي سيناء، وردا على سؤال لتلفزيون اليوم السابع حول التنمية في سيناء وكونه كان شاهدا عليها خلال عضويته بمجلس النواب، إن سيناء أرض الخير، وفيها نحو 2 مليون فدان صالحة للزراعة، وبالتالي فإن الشعب المصرى يعلق آمال كبيرة على ترعة السلام، ونحن رغبنا أن تكون فى منطقة وسط سيناء الخالية والصحراوية والمسطحة وصاحبة التربة الجيدة.
 
وأضاف: "كانت الدرسات تقول إن الترعة لابد أن تصل لمنطقة السر والقوارير، وأن تاتى الترعة من وسط سيناء، وتكلمنا وقتها مع المسؤلين أن تكون لوسط سيناء لأن فيها ملايين الأفدنة، وتحتاج مياه فقط وتتميز بميول 250 كيلو، لكن تم الرفض في هذا الوقت وجاءت ترعة السلام من سهل الطينة، ولم تات المياه لوسط سيناء حتى الآن.
 
وتابع: "الآن لدينا قناعة أن هناك إرادة سياسية لتنمية سيناء تنمية حقيقة، خاصة ان التنمية السابقة لا ترقى للتنمية التى نرجوها"، لافتا إلى أن 
الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدما افتتح محطة بحر البقر، سيتم استزراع نحو  500 الف فدان في وسط سيناء من خلال مواسير مياه كبيرة الفترة المقبلة.

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اكتوبر

مصر

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