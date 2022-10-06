رئيس جامعة قناة السويس يُعلن عن تأسيس أول شركة لخريجى مكتب الإبداع التكنولوجى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تأسيس أول شركة لخريجي مكتب الإبداع التكنولوجي والتسويق بالجامعة بهدف تعزيز وتنمية ريادة الأعمال للطلاب والخريجين والعمل نحو صقل شبابنا بالإمكانيات والمهارات والقدرات التي تسمح لهم بإطلاق طاقاتهم وتنمية قدراتهم، مضيفاً أن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة تلعب دوراً مهما في تحقيق التنمية المستدامة من خلال ترسيخ فكرة العمل الحر.

ومن جانبه استقبل الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الباحثة آية أحمد جابر عضو الشركة الناشئة T-CAF والتى تعتبر أول شركة ناشئة من حاضنة FEPS BI من خريجي مكتب التايكو جامعة قناة السويس ، ومتخصصة في تقديم حلول تكنولوجية للتغذية في المزارع السمكية.

وتابع الدكتور محمد سعد زغلول أن الجامعة تسعى إلى تغيير أفكار شبابنا من البحث عن التوظيف إلى ريادة الأعمال وإمتلاك مشروع ، أو إمتلاك شركة من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمشاركة مكتب الإبداع التكنولوجي والتسويق بإشراف الدكتورة ماجدة العشري مديرة المكتب ، والذى يقدم يد العون للباحثين وصولاً إلى تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع.

ويضم فريق مؤسسي الشركة آية أحمد جابر طالبة ماجستير و خريجة طب بيطري جامعة قناة السويس، روان حسن حسين العشري بكالوريوس علوم طبية بيطرية ، و أيمن لمعى حلمي

بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا.

و اشارت الشريك المؤسس آية أحمد جابر أن شركة T-CAF تأسست في يناير 2022 وتتلقى رعاية ودعم متواصل من مكتب التايكو جامعة قناة السويس لمدة تزيد عن 5 سنوات ، والمساعدة في المشاركة بالعديد من الفاعليات والمسابقات والمعارض الكبرى، كما أسهمت الحاضنة فى تسجيل الشركة و توفير كل السبل المعنوية و المادية للتسجيل مؤكدة أن مجال الإستزراع السمكي مجال واعد و تحتل مصر فيه المركز الأول في افريقيا و السادس على العالم بانتاج يصل ال 13 مليار جنيه سنويا لذلك تقدم الشركة حلول تكنولوجية بديلة للطرق التقليدية فى هذا المجال حيث توفر كميات العلف المهدرة أثناء عملية التغذية التقليدية.

حضر اللقاء الدكتورة ماجده العشري مدير مكتب الابداع التكنولوجي والتسويق، والدكتورة أفنان بركات مسئول تسويق المشروعات الريادية بمكتب التايكو بالجامعة ، و ياسمين نادر شلبي المدير الإداري للمكتب.