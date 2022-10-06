دراسة: اليوجا أداة قوية لإدارة نسبة السكر في الدم

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن اليوجا وتمارين التأمل قد تساعد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثانى على خفض نسبة السكر في الدم - تقريبًا إلى الدرجة التي تفعلها الأدوية، لكن هذا لا يعني أنه يجب على الناس استبدال أدويتهم بالتأمل.

وقالت الباحثة فاطيما تا سانوجو، طالبة الدكتوراه في كلية كيك للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "يمكننا استخدام جميع الأدوات التي يمكننا الحصول عليها لإدارة مرض السكري من النوع الثاني".

في الولايات المتحدة وحدها، يعاني أكثر من 37 مليون شخص من مرض السكري، والغالبية العظمى منهم مصابون بالنوع الثاني، وفقًا لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية.

ينشأ مرض السكري من النوع 2 عندما يفقد الجسم قدرته على استخدام الأنسولين بشكل صحيح ، وهو هرمون ينقل السكريات من الطعام إلى خلايا الجسم لاستخدامها في الطاقة.

نتيجة لذلك، يتراكم السكر في مجرى الدم، والذي يمكن أن يتلف الأوعية الدموية والأعصاب بمرور الوقت.

ويعاني العديد من مرضى السكري من مضاعفات مثل أمراض القلب ، والفشل الكلوي ، وتلف الأعصاب في القدمين والساقين، وربما أمراض العين المسببة للعمى.

يعد التحكم في مستويات السكر في الدم أمرًا أساسيًا لخفض هذه المخاطر.

قالت سانوجو إنه على الرغم من الأدوية المختلفة المتاحة ، فإن نصف المصابين بالسكري من النوع 2 فقط يستطيعون خفض نسبة السكر في الدم إلى المستويات الموصى بها.

بالنسبة للدراسة، جمعت الباحثون 28 تجربة سريرية منشورة اختبرت ممارسات مختلفة، ركز الغالبية على اليوجا ، والتي عادة ما تجمع بين المواقف الجسدية وممارسات التنفس والتأمل.

وجد الباحثون أن هذه الممارسات ساعدت الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 على خفض A1c - وهو مقياس لمتوسط مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

بشكل عام ، يجب على مرضى السكري الحفاظ على مستوى A1c لديهم أقل من 7٪.

عبر هذه التجارب ، أدت اليوجا إلى خفض مستوى A1c لدى المشاركين بنسبة تزيد قليلاً عن 0.8٪ في المتوسط. لاحظ مؤلفو الدراسة أن هذا الانخفاض قريب مما أظهرته تجارب دواء الميتفورمين لمرض السكر - حيث تم خفض A1c بنحو 1 ٪.

ويعتقد الباحثون أن الأمر يتعلق بالحد من التوتر يمكن أن تكون هناك فوائد غير مباشرة، مع تخفيف التوتر مما يجعل إدارة مرض السكري اليومية أسهل.

يمكن أن يكون هناك أيضًا تأثيرات بيولوجية مباشرة ، حيث يساعد الانخفاض في هرمونات التوتر على تهدئة الالتهاب الجهازي في الجسم وخفض نسبة السكر في الدم.