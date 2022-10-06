"حياة كريمة" ببرج العرب: المبادرة قضت على الكثافة المرتفعة للفصول.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت قرى ومراكز مدينة برج العرب القديم، طفرة تنموية كبرى، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات مبادرة " حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تشمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 17 قطاعا، فى مقدمتها قطاع " التعليم" والذى يشمل 22 مشروعا ما بين تطوير ورفع المدارس القديمة وإنشاء مدارس جديدة بقرى برج العرب.



حيث تشمل المبادرة أعمال إنشاء جديد وصيانة لعدد 22 مدرسة بإجمالى 211 فصلا، بتكلفة 170 مليون جنيه، حيث سيتم إنشاء 12 مدرسة وصيانة ورفع كفاءة عدد 10 مدارس، وقد تم الانتهاء من 18 مدرسة تشمل 9 مدارس إنشاءات جديدة، و 9 مدارس تمت لها أعمال الصيانة ورفع كفاءة وتطويرها، وجارى تنفيذ المشروعات الخاصة بـ 4 مدارس متبقية.





وقال المهندس أحمد محمد الخضيرى، مدير إدارة التنمية بمركز ومدينة برج العرب، ومسؤل ملف مبادرة "حياة كريمة"، إن المباردة قامت بحل مشكلة الكثافة المرتفعة للفصول، وتم إنشاء توسعات فى 13 مدرسة على مستوى برج العرب والقرى التابعة لها، بعد أن كان الكثافة الطلابية تتعدى 80 طالبا، تم مراعاة الكتلة السكنية وتقليل الكثافات الطلابية بالتوسعات داخل المدارس، بالإضافة إلى إنشاء مدارس جديدة بقرى الغربينيات والتى كانت تفتقر إلى وجود مدارس، و تم الانتهاء من الآعمال الانشائية للمدارس وتسليم المبانى إلى مديرية التربية والتعليم.



ويعد مشروع حياة كريمة بمدينة برج العرب أول مشروع تنموى تشهده المدينة منذ سنوات، ويبلغ إجمالى عدد مشروعات حياة كريمة 144 مشروعا، مقسمة على 17 قطاع، أولا 44 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى يتضمن 4 مشروعات فى وصلات الصرف، 10 مشروعات فى قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات فى وصلات مياه الشرب، 5 مشروعات فى قطاع الصحة، 5 مشروعات لإنشاء نقاط الإسعاف، 22 مشروع فى قطاع المدارس، 6 مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة، 5 مشروعات فى قطاع الغاز الطبيعى، مشروعان فى مجال البريد، 8 مشروعات فى قطاع الكهرباء، 9 مشروعات فى قطاع الإتصالات، 6 مشروعات لإنشاء أبراج المحمول، مشروع فى قطاع الرى، مشروع فى قطاع الزراعة، 3 مشروعات فى قطاع التضامن الاجتماعية، 4 مشروعات فى مجال المجمعات الحكومية، 6 مشروعات لإنشاء النقاط الشرطية، 4 مشروعات لإقامة المبانى المتنوعة، 8 مشروعات فى قطاع الطرق الداخلية، مشروع فى قطاع الطرق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم.



انشاء مدارس جديدة ببرج العرب



توسعات وتطوير المدارس ببرج العرب



رفع كفاءة 9 مدارس



مدارس جديدة



مدارس حياة كريمة تزين برج العرب