حقوق حلوان تنظم مؤتمرها السنوى حول" الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار الأجنبى"

كتب محمد صبحى

تنظم كلية الحقوق بجامعة حلوان ، المؤتمر السنوى الثامن للكلية لعام 2022/2023، شهر مارس المقبل، بعنوان الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار الأجنبى فى ضوء رؤية مصر 2030 "، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وبرئاسة الدكتورة أمل لطفى عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتور أحمد عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية الاسثمار الأجنبي فى تحقيق التنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030 ـ ومناقشة المعوقات والإشكاليات القانونبة والاقتصادية والعملية التي تعوق نمور الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى مناقشة أهم العوامل الاقتصادية والقانونية المؤثرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما يهدف المؤتمر إلى الوصول إلى حلول وآليات عمل محددة لتشجيع الاستثمار الأجنبي بغرض تحقيق النمو الاقتصادى فى ضوء رؤية مصر 2030 ، ودعم المشرع المصرى بالأفكار والنظريات الاقتصادية والقانونية التي تشجع على الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر.

ويناقش المؤتمر عدد من المحاور منها الجوانب الاقتصادية للاستثمار الأجنبي، وعقود الاستثمار الدولية والقانون الواجب التطبيق عليها ، والاقتصاد الأخضر والاستثمار الأجنبي المباشر فى ضوء تحديات التغير المناخى والمنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الدولية ودور الوسائل البديلة فى تسويتها، والحماية الشرعية والقانونية للاستثمار الأجنبي، ودور سوق الأوراق المالية وهيئة الاستثمار والرقابة المالية فى تشجيع الاستثمار.