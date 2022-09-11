تدريب طلاب حقوق حلوان بالبوابة القانونية للتشريعات المصرية بمركز المعلومات

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية الحقوق جامعة حلوان ، قبول البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أحد أهم دعائم رئاسة مجلس الوزراء المصري، تدريب طلاب الكلية، تحت رعاية الدكتورة أمل لطفي عميد الكلية.

أوضحت الدكتورة أمل لطفي، أن هذا التدريب جاء في إطار برنامج التدريب الصيفي والتعاون بين كلية الحقوق وإدارة البوابة القانونية للتشريعات المصرية، حيث تقرر إقامة البرنامج لمدة إسبوعين للطلاب المنقولين من الفرقة الثالثة إلى الفرقة الرابعة للعام الجامعي 2022 - 2023، المتميزين وعلى درجة عالية من الإلمام باللغة الإنجليزية ، ويتم ارسال السير الذاتية على البريد الالكتروني: elp@idsc.net.eg