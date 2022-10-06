حقك بالقانون.. كيف يتم التحرى عن دخل الزوج بدعاوى النفقات والأجور؟

كتبت أسماء شلبى

تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته، النفقة هي واجبه على الزوج، وتشمل الطعام، الملبس، العلاج، الإقامة، وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة.

في السطور التالية، نوضح كيف يتم التحري عن دخل الزوج بدعاوى النفقات والأجور، والخطوات التي تتبعها الزوجة للحصول على نفقاتها وأطفالها، والخطوات القانونية لدعوي النفقة المقامة داخل محكمة الأسرة:-

أبرز طرق التحري عن دخل الزوج :-

--إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من سكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.

- إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلوم جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث في قسم الشرطة التابع له.

- الاستعلام عن الرصيد البنكي .

- إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود.

أنواع التحريات بدعاوي الأحوال الشخصية:-

- تحرى عن تحديد الدخل ، والتحري عن دخل الزوج ويكون في قضايا النفقات والأجور ومصاريف المدارس والعلاج وما في حكمها.

- تحري عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمه، في حال ما اذا لم نتمكن من الحصول على مفردات بدخل الزوج المدعى عليه، هنا يتم من خلالهما إثبات مدى قدرة ويسار الزوج المدعى عليه بأن تطلب المدعية من القاضي إحالة الأوراق للنيابة لسماع الشهود لتحديد دخل الزوج.

كيفية إحالة محكمة الاسرة دعوى النفقة إلى نيابة شئون الاسرة لإثبات دخل الزوج؟

-المادة 23 من القانون 1 لسنة2000، بشان تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية تنص على: "اذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.

- التحري عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدم، وذلك باكتشاف مقدرة الزوج عن سداد مبلغ دين النفقة (المتجمد)، بطريقين عن طريق مندوب الشياخة ( شيخ الحارة ) بوحدة المباحث بقسم الشرطة الذى يقع فيه محل إقامة الزوج أو حتى مكان تواجد محلاته أو شركاته أو تجارته، أو يطلب سماع شهود ( شاهد يسار أو استكشاف).

- يؤجل القاضي للإعلان بأمر الدفع، وبعد ذلك يحكم بالحبس وتكون العقوبة أقصاها شهر أيا كان المبلغ المتجمد المطلوب في الدعوى.

صور للتلاعب التي تؤثر في إثبات حقيقة دخل الزوج؟

- أحيانا يقدم الزوج طلب بأن التحريات ليست منصفة، ما يضطره إلى تقديم ما يثبت أن والده ووالدته كبار في السن وهو العائل الوحيد لهما.

- تقديم شهادة مرضية تثبت مرض أحد أفراد العائلة.

- أن يطعن الزوج في التحريات الخاصة بحقيقة دخله وممتلكاته.