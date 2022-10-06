حبس مستريح المواشى بالجيزة 4 أيام بعد جمع 10 ملايين جنيه من عملائه

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجالى التسويق العقارى وتسمين المواشى، على خلاف الحقيقة.

وطلبت النيابة الإستماع لأقوال عدد من ضحايا المتهم والمعروف بـ"مستريح المواشي"، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من القبض على (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجالى التسويق العقارى وتسمين المواشى – على خلاف الحقيقة- مقابل أرباح مالية متفق عليها إلا أنه قام بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم وامتنع عن إعطائهم الأرباح أو رد أصول تلك المبالغ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (10 ملايين جنيه تقريبًا).

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.