حبس عاطل 4 أيام لحيازته نصف كيلو شابو وربع كيلو هيروين لترويجها بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

أمرت نيابة قسم ثان سوهاج، حبس المتهم "م.ث" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى المخدرات وذلك بعد اتهامه بترويج كمية من مخدر الشابو والهيروين.

كما أمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخليه مدير امن سوهاج، تلقى اخطارا بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديريه أمن سوهاج وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات و النقيب احمد عمار معاون مباحث قسم مكافحة المخدرات سوهاج.

و اسفر ذلك بتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج ، بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات والنقيب شريف عبدالمحسن معاون أول مباحث قسم ثان سوهاج من ضبط المتهم ( محمد. ث. ) 39 سنة عاطل و مقيم قسم ثان سوهاج ، يقوم بالإتجار بالمخدرات و ضبط بحوزته كمية لمخدر الشابو تزن 500 جرام نصف كيلو وكمية لمخدر الهيروين تزن ربع كيلو تقريبا، وعدد 3 أداوت لتعاطى مخدر الهيروين، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.